Forcalquier

De la sculpture au bronze 6 Galerie – Garage L – Atelier little Jo, 31 mars 2023, Forcalquier. De la sculpture au bronze 31 mars – 2 avril 6 Galerie – Garage L – Atelier little Jo Le chemin d’une sculpture en terre jusqu’à sa réalisation en bronze 6 Galerie – Garage L – Atelier little Jo Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://openagenda.com/journees-europeennes-des-metiers-dart-provence-alpes-cote-dazur/events/a-la-rencontre-de-metiers-dart-a-forcalquier?admin_nav%5Bq.search%5D=forcalquier&admin_nav%5Bq.sort%5D=score&admin_nav%5Bindex%5D=0&admin_nav%5Bfirst%5D=true”}] Le champ de la sculpture est vaste. Après avoir longtemps travaillé la terre et appréhendé le travail d’une fonderie d’art (Barthélémy Art) pour la réalisation de quelques unes de mes pièces en bronze, je réalise depuis quelques années mes sculptures directement en cire de façon à éviter la 1ère étape d’un moule en silicone dans le processus de fabrication d’une sculpture en bronze.

Je me propose d’expliquer le cheminement d’une sculpture en terre jusqu’à sa sortie en bronze.

Démonstration de sculpture directement en cire pour la réalisation finale du rendu en bronze, description des différentes étapes, des outils spécifiques et évocation du travail en fonderie que je réalise moi même (montage de la grappe, ébarbage, ciselure, patine…) Retrouvez la programmation complète des Artisans d’art de Forcalquier sur la fiche générale à ce lien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Catherine Biglietti

