La Ferme de la Margauge 6 ferme les Auges Saint-Juvin, 12 juillet 2023, Saint-Juvin.

Saint-Juvin,Ardennes

La ferme de la Margauge , est un lieu hors du temps. Vous y vivrez une expérience unique dans un cadre bucolique, en harmonie avec les animaux de la ferme. Du 16 avril au 12 novembre , profitez des “Samedis Portes Ouvertes ” de 10h à 13h. Cécile vous accueillera chaleureusement à la ferme. Sur place, vous pourrez vous offrir une pause gourmande (thé et pâtisserie maison), découvrir les produits du terroir et de saison ; participer au nourrissage des animaux et profiter d’expositions présentant les créations artisanales de Cécile et d’autres…Il est possible de réserver vos paniers de produits locaux, que vous récupérerez à la ferme lors des journées portes ouvertes → les commandes doivent être passées avant le jeudi (via Facebook en message privé ou par SMS : 06 42 25 97 15). La Margauge, c’est également des temps festifs avec animations, concerts et marché de producteurs. Retrouvez toutes les fêtes et manifestations sur l’agenda argonne-en-ardenne.fr.

Saint-Juvin 08250 Ardennes Grand Est



The Margauge farm is a place out of time. You will live a unique experience in a bucolic setting, in harmony with the animals of the farm. From April 16th to November 12th, take advantage of the « Open House Saturdays » from 10am to 1pm. Cécile will warmly welcome you to the farm. On the spot, you will be able to have a gourmet break (tea and homemade pastries), discover the local and seasonal products, participate in the feeding of the animals and enjoy exhibitions presenting Cécile’s handicrafts and other creations… It is possible to reserve your baskets of local products, which you will pick up at the farm during the open days… Orders must be placed before Thursday (via Facebook in private message or by SMS: 06 42 25 97 15). La Margauge, it’s also festive times with animations, concerts and producers market. Find all the festivals and events on the agenda argonne-en-ardenne.fr

La granja Margauge es un lugar fuera del tiempo. Disfrutará de una experiencia única en un entorno bucólico, en armonía con los animales de la granja. Del 16 de abril al 12 de noviembre, aproveche los « sábados de puertas abiertas » de 10:00 a 13:00 h. Cécile le dará una calurosa bienvenida a la granja. In situ, podrá disfrutar de una pausa gastronómica (té y bollería casera), descubrir productos locales y de temporada, participar en la alimentación de los animales y aprovechar las exposiciones que presentan las artesanías y otras creaciones de Cécile… Es posible reservar sus cestas de productos locales, que recogerá en la granja durante las jornadas de puertas abiertas… Los pedidos deben realizarse antes del jueves (a través de Facebook en mensaje privado o por SMS: 06 42 25 97 15). La Margauge también ofrece eventos festivos, conciertos y un mercado de agricultores. Encuentre todas las fiestas y eventos en el calendario de argonne-en-ardenne.fr

Die Ferme de la Margauge ist ein Ort, der aus der Zeit gefallen ist. Hier können Sie eine einzigartige Erfahrung in einer bukolischen Umgebung machen, in Harmonie mit den Tieren des Bauernhofs. Vom 16. April bis zum 12. November können Sie von 10 bis 13 Uhr an den « Samstagen der offenen Tür » teilnehmen. Cécile wird Sie herzlich auf dem Bauernhof begrüßen. Vor Ort können Sie sich eine Schlemmerpause gönnen (Tee und hausgemachtes Gebäck), regionale und saisonale Produkte entdecken, an der Fütterung der Tiere teilnehmen und von den Ausstellungen profitieren, die die handwerklichen Kreationen von Cécile und anderen zeigen… Es ist möglich, Körbe mit lokalen Produkten zu reservieren, die Sie am Tag der offenen Tür auf dem Bauernhof abholen können… Die Bestellungen müssen vor Donnerstag aufgegeben werden (via Facebook als Privatnachricht oder per SMS: 06 42 25 97 15). La Margauge steht auch für festliche Anlässe mit Animationen, Konzerten und Bauernmärkten. Alle Feste und Veranstaltungen finden Sie im Terminkalender argonne-en-ardenne.fr

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme