Festival les barsbars : Cork 6 ferme les Auges, 16 avril 2023, Saint-Juvin.

Le festival les Bars Bars revient cette année pour une nouvelle édition !Concert à 15h, à la Margauge :À l’occasion de sa foire de Printemps de 11h à 19h, la Margauge vous propose une journée festive avec séance de rattrapage pour découvrir ou redécouvrir CORK en concert à 15h00.Ce groupe Ardennais revisite les plus grands tubes de THE CURE, COLDPLAY, STING, OASIS, U2, BOWIE dans un style POP ROCK! Ambiance champêtre: Marché paysan, animations, troc au plantes… Réservation conseillée | Org : Association Pays d’Argonne.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

6 ferme les Auges La Margauge

Saint-Juvin 08250 Ardennes Grand Est



The Bars Bars festival comes back this year for a new edition! Concert at 3pm, at the Margauge: On the occasion of its Spring Fair from 11am to 7pm, the Margauge offers you a festive day with a catch-up session to discover or rediscover CORK in concert at 3pm.this band from the Ardennes revisits the greatest hits of THE CURE, COLDPLAY, STING, OASIS, U2, BOWIE in a POP ROCK style! Country atmosphere: Farmers’ market, animations, plant swap? Reservation advised | Org : Association Pays d’Argonne

Concierto a las 15:00 h en la Margauge :Con motivo de la Feria de Primavera, de 11:00 a 19:00 h, la Margauge le propone una jornada festiva con una sesión de puesta al día para descubrir o redescubrir a CORK en concierto a las 15:00 h. ¡Este grupo de las Ardenas revisita los grandes éxitos de THE CURE, COLDPLAY, STING, OASIS, U2, BOWIE en clave de POP ROCK! Ambiente campestre: mercado agrícola, animaciones, intercambio de plantas.. Reserva recomendada | Org : Association Pays d’Argonne

Das Festival les Bars Bars kehrt dieses Jahr für eine neue Ausgabe zurück!Konzert um 15 Uhr in La Margauge:Anlässlich des Frühlingsmarktes von 11 bis 19 Uhr bietet Ihnen La Margauge einen festlichen Tag mit Nachholtermin, um CORK in einem Konzert um 15 Uhr zu entdecken oder wiederzuentdecken.Diese Gruppe aus den Ardennen lässt die größten Hits von THE CURE, COLDPLAY, STING, OASIS, U2, BOWIE in einem POP ROCK-Stil neu aufleben! Ländliche Atmosphäre: Bauernmarkt, Animationen, Pflanzenbörse? Reservierung empfohlen | Org : Verein Pays d’Argonne

