Cécile H. – Artisan peintre en décor 6 ferme les Auges Saint-Juvin, 12 juillet 2023, Saint-Juvin.

Saint-Juvin,Ardennes

Cécile est une artiste, une artisan aux multiples talents ! Située sur le site de la Margauge, à Saint Juvin, vous pourrez admirer librement ses créations lors des journées portes ouvertes : tous les samedis de 10h à 13h, à partir du 16/04 jusqu’au 12/11. Sur demande, vous pourrez bénéficier de sa créativité et de son expérience pour vous accompagner dans la mise en place d’animation, d’événementiels, ou dans la conception de décors..

fin : . .

6 ferme les Auges La Margauge

Saint-Juvin 08250 Ardennes Grand Est



Cécile is an artist, an artisan with multiple talents! Located on the site of the Margauge, in Saint Juvin, you will be able to freely admire her creations during the open days: every Saturday from 10 am to 1 pm, from 16/04 to 12/11. On request, you can benefit from her creativity and experience to help you set up animations, events, or in the design of decorations.

Cécile es una artista, ¡una artesana polifacética! Situada en el emplazamiento de Margauge, en Saint Juvin, podrá admirar libremente sus creaciones durante las jornadas de puertas abiertas: todos los sábados de 10:00 a 13:00, del 16/04 al 12/11. Si lo desea, puede aprovechar su creatividad y experiencia para ayudarle a montar animaciones, eventos o diseñar decoraciones.

Cécile ist eine Künstlerin, eine Kunsthandwerkerin mit vielen Talenten! Sie befindet sich auf dem Gelände von La Margauge in Saint Juvin. Sie können ihre Kreationen an den Tagen der offenen Tür frei bewundern: jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr, vom 16.04. bis zum 12.11. Auf Anfrage können Sie von seiner Kreativität und Erfahrung profitieren, um Sie bei der Durchführung von Animationen, Events oder bei der Gestaltung von Dekorationen zu begleiten.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme