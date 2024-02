6 femmes pour l’assassin Le Cratère Toulouse, jeudi 22 février 2024.

6 femmes pour l’assassin Évènement Jeudi 22 février, 23h15 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

6 femmes pour l’assassin, de Mario Bava / 1h28 / France / Avec Cameron Mitchell, Eva Bartok, Thomas Reiner, Ariana Gorini, Dante DiPaolo

Synopsis : L’atelier « Christian » est une maison de haute couture très réputée qui a pour cadre un véritable petit château dont la propriétaire, la Comtesse Como, est également la directrice de l’établissement. Elle est associée à Max Morlachi, un homme d’apparence austère qui s’occupe essentiellement de la partie administrative. La Comtesse, veuve, a hérité de son mari décédé dans un accident de voiture. Elle a pour employés deux modélistes : Cesar et Marco, et une dizaine de modèles. Les ennuis commencent lorsque Christiana découvre le cadavre d’Isabelle, l’un de ses mannequins, dans une armoire…

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

