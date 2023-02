6 femmes exposent : Regards Croisés – Galerie du Montparnasse Galerie du Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: île de France

6 femmes exposent : Regards Croisés – Galerie du Montparnasse Galerie du Montparnasse, 4 mars 2023, Paris. Du samedi 04 mars 2023 au jeudi 16 mars 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

. gratuit

Découvrez l’exposition « Regard Croisés » à la Galerie du Montparnasse. Dans le cadre du mois de l’égalité femme-homme, la Mairie du 14e invite 6 femmes à exposer à la Galerie du Montparnasse. L’exposition « Regard Croisés » présentera leur travail. Elles interrogent dans leurs œuvres les relations femmes-hommes et/ou le concept de féminité. Les artistes sont : Victoria Berisot, Rebecca Diablo, Solène Goudeseune, Grethe Knudsen et Camille Virolleaud Vernissage le samedi 4 mars, de 17h à 21h Galerie du Montparnasse 55, rue du Montparnasse 75014 Paris Contact :

Solène Goudeseune « Regards Croisés » 6 femmes exposent dans le cadre du mois d’égalité femme-homme.

