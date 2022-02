6 ème salon de Place Auz’Artistes du FRRL Salle de la Durante Auzeville-Tolosane Catégories d’évènement: Auzeville-Tolosane

Haute-Garonne

Exposition de la section Place Auz’Artistes du Foyer rural rené Lavergne du 9 au 11 avril 2022 de 10h à 18h , Salle de la Durante à Auzeville Tolosane Le thème 2022 : Chercher la petite Bête

Entrée libre

Exposition de peintures, de photographies et de sculptures Salle de la Durante chemin du moulin Armand, AUZEVILLE TOLOSANE Auzeville-Tolosane Haute-Garonne

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T18:00:00

