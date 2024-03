6 ème édition Raid de la Scie Château de Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie, samedi 8 juin 2024.

6 ème édition Raid de la Scie Château de Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Samedi

Cet événement est idéal pour tous les passionnés de VTT et amoureux de la nature !

Pour les plus aventureux, ne manquez pas la traditionnelle randonnée VTT nocturne de 30 km, qui se déroulera le samedi 08 juin au soir départ groupé à 21h00. Vous aurez même la possibilité de manger la Pasta party de 19h à 20h et de dormir sur place dans l’enceinte du château ! (Avec vos tentes ou camping-car)

Le Dimanche 09 Juin, il y aura 7 circuits différents allant de 20 km à 100 km, départ libre à partir de 7h avec plusieurs ravitaillements sur les parcours et une restauration à l’arrivée si vous le souhaitez. (Réservation très recommandée)

Le Dimanche 09 juin, il y aura également un parcours marche et Trail de +/-10 km départ libre.

Pour participer à cet événement unique, il y a plusieurs formules d’inscription disponibles, allant de 5€ à 30€ tout compris, sur le site de TropEvent. Nous recommandons fortement de vous inscrire en avance pour profiter des tarifs avantageux.

Toutefois, si vous préférez vous inscrire sur place, des frais supplémentaires de 3€ s’appliqueront.

N’attendez plus et venez découvrir les magnifiques paysages de la Scie et de la forêt d’Eawy à travers cette randonnée inoubliable. Nous vous attendons nombreux pour partager notre passion du VTT !

Cet événement est idéal pour tous les passionnés de VTT et amoureux de la nature !

Pour les plus aventureux, ne manquez pas la traditionnelle randonnée VTT nocturne de 30 km, qui se déroulera le samedi 08 juin au soir départ groupé à 21h00. Vous aurez même la possibilité de manger la Pasta party de 19h à 20h et de dormir sur place dans l’enceinte du château ! (Avec vos tentes ou camping-car)

Le Dimanche 09 Juin, il y aura 7 circuits différents allant de 20 km à 100 km, départ libre à partir de 7h avec plusieurs ravitaillements sur les parcours et une restauration à l’arrivée si vous le souhaitez. (Réservation très recommandée)

Le Dimanche 09 juin, il y aura également un parcours marche et Trail de +/-10 km départ libre.

Pour participer à cet événement unique, il y a plusieurs formules d’inscription disponibles, allant de 5€ à 30€ tout compris, sur le site de TropEvent. Nous recommandons fortement de vous inscrire en avance pour profiter des tarifs avantageux.

Toutefois, si vous préférez vous inscrire sur place, des frais supplémentaires de 3€ s’appliqueront.

N’attendez plus et venez découvrir les magnifiques paysages de la Scie et de la forêt d’Eawy à travers cette randonnée inoubliable. Nous vous attendons nombreux pour partager notre passion du VTT ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 07:00:00

fin : 2024-06-09 17:00:00

Château de Longueville-sur-Scie Allée André Lebaudy

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie

L’événement 6 ème édition Raid de la Scie Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux