6 ème Course Nature du Val de Scie Nueil-les-Aubiers, 10 mars 2022, Nueil-les-Aubiers.

6 ème Course Nature du Val de Scie Nueil-les-Aubiers

2022-03-10 08:00:00 – 2022-04-10

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Nueil-les-Aubiers

6 ème course Nature du Val de Scie:

3 courses à pied de 10 – 18 et 33 kms et une marche de 10 kms.

Passage dans les parcs des Châteaux de Tournelay et Caphar, le bois des chèvres et le parc de loisirs du val de Scie.

Parcours possibles en Joëlette pour le 10 km.

Récompenses aux équipes, bons d’ achats aux scratchs.

Inscriptions en ligne ou par courrier uniquement.

6 ème course Nature du Val de Scie:

3 courses à pied de 10 – 18 et 33 kms et une marche de 10 kms.

Passage dans les parcs des Châteaux de Tournelay et Caphar, le bois des chèvres et le parc de loisirs du val de Scie.

Parcours possibles en Joëlette pour le 10 km.

Récompenses aux équipes, bons d’ achats aux scratchs.

Inscriptions en ligne ou par courrier uniquement.

+33 6 46 20 39 15

6 ème course Nature du Val de Scie:

3 courses à pied de 10 – 18 et 33 kms et une marche de 10 kms.

Passage dans les parcs des Châteaux de Tournelay et Caphar, le bois des chèvres et le parc de loisirs du val de Scie.

Parcours possibles en Joëlette pour le 10 km.

Récompenses aux équipes, bons d’ achats aux scratchs.

Inscriptions en ligne ou par courrier uniquement.

non-communiqué

Nueil-les-Aubiers

dernière mise à jour : 2022-03-21 par