Villa Bernasconi, le vendredi 13 mai à 20:30

Darkine / gva / indie dark folk Darkine nous emmène dans son univers, accompagnée de sa guitare et de son harmonium elle raconte le temps qui ne se passe pas comme prévu, la beauté des blessures, la nuit qui l’abrite, le bonheur triste, les rêves qui résistent, la beauté de la folie et de l’amour… Une voix grave et sensuelle qui nous prend dans ses bras, des instants suspendus qui nous collent aux tympans… intime, émouvant [https://www.facebook.com/darkine.ch](https://www.facebook.com/darkine.ch) [https://soundcloud.com/darkine](https://soundcloud.com/darkine) [https://www.facebook.com/events/4957133217707678/](https://www.facebook.com/events/4957133217707678/) [https://www.youtube.com/watch?v=eTJEudrPdao](https://www.youtube.com/watch?v=eTJEudrPdao) [https://www.youtube.com/watch?v=6LS2wVGIvkQ](https://www.youtube.com/watch?v=6LS2wVGIvkQ) [https://www.youtube.com/watch?v=_-Qt-fYBU0Y](https://www.youtube.com/watch?v=_-Qt-fYBU0Y) [https://www.youtube.com/watch?v=dbyWZFuu6i8](https://www.youtube.com/watch?v=dbyWZFuu6i8)

prix libre pour les artistes

Darkine nous emmène dans son univers, accompagnée de sa guitare et de son harmonium elle raconte le temps qui ne se passe pas comme prévu, la beauté des blessures Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8 1212 Genève Lancy

2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T21:00:00

