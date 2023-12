Visite guidée – Le patrimoine sur le zinc 6 Cours Tourny Périgueux, 6 janvier 2024 14:30, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Une visite insolite en duo avec Michel Labussière, auteur d’une Histoire de Périgueux à travers ses Bars ». Parcours choisi entre boulevards et remparts pour dévoiler les métamorphoses de la ville au cours des ans, des anecdotes croustillantes et vraies. Final illustré de documents inédits projetés dans un café emblématique. Témoignages autour de surprises gourmandes, dédicace du livre par l’auteur.

Chiens non admis..

6 Cours Tourny Le Comptoir du Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An unusual tour with Michel Labussière, author of « Histoire de Périgueux à travers ses Bars ». A route chosen between the boulevards and ramparts to reveal the city’s metamorphoses over the years, and some juicy true-life anecdotes. The finale is illustrated by never-before-seen documents projected in an emblematic café. Testimonials, gourmet surprises and book signing by the author.

Dogs not admitted.

Un recorrido insólito con Michel Labussière, autor de « Histoire de Périgueux à travers ses Bars ». La visita recorre los bulevares y murallas de la ciudad, revelando la metamorfosis de la ciudad a lo largo de los años y algunas jugosas anécdotas reales. El final se ilustra con documentos inéditos proyectados en un emblemático café. Testimonios, sorpresas gastronómicas y firma de libros por el autor.

No se admiten perros.

Eine ungewöhnliche Führung im Duett mit Michel Labussière, Autor einer Histoire de Périgueux à travers ses Bars » (Geschichte von Périgueux durch seine Bars). Ein Rundgang zwischen Boulevards und Stadtmauern, um die Metamorphosen der Stadt im Laufe der Jahre zu enthüllen, mit knackigen und wahren Anekdoten. Illustriertes Finale mit unveröffentlichten Dokumenten, die in einem emblematischen Café vorgeführt werden. Zeitzeugenberichte mit kulinarischen Überraschungen, Signierstunde des Buches durch den Autor.

Hunde nicht erlaubt.

