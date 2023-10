VIDE – POUSSETTE 6 Cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit, 19 novembre 2023, Saint-Geniès-de-Fontedit.

Saint-Geniès-de-Fontedit,Hérault

Vide-Poussette organisé par l’Association Les Rainettes de la Fontaine de 9h à 17h à la salle Jean Moulin et sur le parking. Jouets, vêtements, matériel de puériculture… Buvette et petite restauration. Tarif exposant : 4€ la table (180X80cm). Réservation auprès de l’APE..

2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

6 Cours Napoléon

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie



Vide-Poussette organized by Association Les Rainettes de la Fontaine from 9am to 5pm at salle Jean Moulin and in the parking lot. Toys, clothes, childcare equipment… Refreshments and snacks. Exhibitor price: 4? per table (180X80cm). Bookings through the APE.

Vac-Poussette organizado por la Asociación Les Rainettes de la Fontaine de 9h a 17h en la Salle Jean Moulin y en el aparcamiento. Juguetes, ropa, material de puericultura… Refrescos y tentempiés. Precio para expositores: 4? por mesa (180X80cm). Reservas en la APE.

Vide-Poussette organisiert vom Verein Les Rainettes de la Fontaine von 9 bis 17 Uhr in der Salle Jean Moulin und auf dem Parkplatz. Spielzeug, Kleidung, Material für die Kinderbetreuung… Getränke und kleine Snacks. Ausstellerpreis: 4? pro Tisch (180X80cm). Reservierung bei der EV.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT AVANT-MONTS