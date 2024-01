Les Pôchagnols 6 Cours des Religieuses Mézin, dimanche 21 janvier 2024.

Mézin Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 17:00:00

fin : 2024-01-21

Avec Romain Chapolard (ténor), Isabelle de Vaugiraud (alto), Louis de Vaugiraud (ténor) et Willy Belz (basse). L’élixir du révérend Père Gaucher d’Alphonse Daudet et chants à boire. « Puisque nos jours ne durent guère passons-les sans chagrin. « Pour sauver les finances catastrophiques de l’abbaye des Prémontrés, le père Gaucher trouve une solution diaboliquement lucrative…Mais est-elle bien catholique ?

De savoureux texte d’Alphonse Daudet et des chants à boire traditionnels. A consommer sans modération.

.

6 Cours des Religieuses Théâtre Côté Cour

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



