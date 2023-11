Le Patakez Music Show 6 Cours des Religieuses Mézin, 9 décembre 2023, Mézin.

Mézin,Lot-et-Garonne

L’association Avant-Scène 47 (en partenariat avec la Ville de Mézin) organise 2 spectacles d’adieux du Patakez Musik Show, au terme de la Tournée des 10 ans, au théâtre Côté Cour de Mézin. Samedi 9 décembre à 20h30 et dimanche 10 décembre à 17h.

Avec Serge Brésolin (chant, contrebasse, percussions ménagères), Christian Laborde (guitares, guitalele), Bernard Salles (chant, flûtes, harmonica) et Dallila Azzouz-Laborde (chant, percussions).

Crée il y a 10 ans sur la scène du Théâtre Côté Cour, le Patakez Musik Show est de retour à Mézin pour y célébrer son anniversaire…Un événement à ne pas manquer !!.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

6 Cours des Religieuses Théâtre Côté Cour

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Avant-Scène 47 association (in partnership with the town of Mézin) is organizing 2 farewell shows for the Patakez Musik Show, at the end of its 10-year tour, at the Côté Cour theater in Mézin. Saturday, December 9 at 8.30pm and Sunday, December 10 at 5pm.

With Serge Brésolin (vocals, double bass, household percussion), Christian Laborde (guitars, guitalele), Bernard Salles (vocals, flutes, harmonica) and Dallila Azzouz-Laborde (vocals, percussion).

Created 10 years ago on the stage of the Théâtre Côté Cour, the Patakez Musik Show is back in Mézin to celebrate its anniversary… An event not to be missed!

La asociación Avant-Scène 47 (en colaboración con la ciudad de Mézin) organiza 2 espectáculos de despedida del Patakez Musik Show, al final de su gira de 10 años, en el teatro Côté Cour de Mézin. Sábado 9 de diciembre a las 20.30 h y domingo 10 de diciembre a las 17 h.

Con Serge Brésolin (voz, contrabajo, percusión doméstica), Christian Laborde (guitarras, guitalele), Bernard Salles (voz, flautas, armónica) y Dallila Azzouz-Laborde (voz, percusión).

Creado hace 10 años en el escenario del Théâtre Côté Cour, el Patakez Musik Show vuelve a Mézin para celebrar su aniversario… ¡Un acontecimiento que no se puede perder!

Der Verein Avant-Scène 47 (in Partnerschaft mit der Stadt Mézin) organisiert zwei Abschiedsvorstellungen der Patakez Musik Show am Ende der 10-Jahres-Tournee im Theater Côté Cour in Mézin. Samstag, den 9. Dezember um 20:30 Uhr und Sonntag, den 10. Dezember um 17:00 Uhr.

Mit Serge Brésolin (Gesang, Kontrabass, Haushaltsperkussion), Christian Laborde (Gitarren, Gitalele), Bernard Salles (Gesang, Flöten, Mundharmonika) und Dallila Azzouz-Laborde (Gesang, Perkussion).

Die Patakez Musik Show wurde vor 10 Jahren auf der Bühne des Theaters Côté Cour gegründet und kehrt nun nach Mézin zurück, um ihren Geburtstag zu feiern… Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT de l’Albret