Concert de Noël par le Petit Choeur de Saint-Ruf et orgue 6 Cour Saint-Ruf Valence, 10 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

« Les Amis des Orgues » vous convie au Concert de Noël avec le Petit Chœur de Saint-Ruf et orgue (Bach, Daquin, De Vittoria, chants de Noël)..

2023-12-10 17:00:00 fin : 2023-12-10 . .

6 Cour Saint-Ruf Temple Saint-Ruf

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Les Amis des Orgues » invites you to the Christmas Concert with the Petit Ch?ur de Saint-Ruf and organ (Bach, Daquin, De Vittoria, Christmas carols).

« Les Amis des Orgues » les invita al Concierto de Navidad con el Petit Ch?ur de Saint-Ruf y órgano (Bach, Daquin, De Vittoria, villancicos).

« Les Amis des Orgues » lädt Sie zum Weihnachtskonzert mit dem Petit Ch?ur de Saint-Ruf und Orgel ein (Bach, Daquin, De Vittoria, Weihnachtslieder).

