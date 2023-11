Menus de fêtes à La Gourmandière 6 Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois, 25 décembre 2023, Saint-Sulpice-le-Guérétois.

Saint-Sulpice-le-Guérétois,Creuse

Au menu :

Amuses bouches

Trilogie de Foie gras de canard, mi-cuit, chaud et à la croque au sel

Nage de St Jacques, Langoustines, rouget, Maigre et Eglefin au jus de langoustines, émincé de choux vapeur

Ris de Veau de cœur aux cèpes, jus de volailles au Macis

Ou

Mignon de Bœuf et de veau façon Rossini

Plateau de fromages

Mille feuilles de mangues et d’ananas

Mignardises.

2023-12-25 fin : 2023-12-25 . EUR.

6 Clavière

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



On the menu:

Appetizers

Trilogy of duck foie gras, semi-cooked, warm and salt-crusted

Nage de St Jacques, Langoustines, rouget, Maigre et Eglefin au jus de langoustines, steamed cabbage slices

Veal sweetbreads with porcini mushrooms, poultry jus with mace

Or

Mignon of beef and veal Rossini style

Cheese platter

Mango and pineapple mille feuilles

Mignardises

En el menú:

Aperitivos

Trilogía de foie gras de pato, semicocido, tibio y con costra de sal

Vieiras, cigalas, salmonetes, magro y eglefino en jugo de cigalas, rodajas de col al vapor

Mollejas de ternera con setas porcini, jugo de ave con macis

O

Mignon de ternera y buey a la Rossini

Tabla de quesos

Milhojas de mango y piña

Mignardises

Auf dem Menüplan:

Amuses bouches

Trilogie von Entenleber, halbgegart, warm und mit Salzkrokant

Jakobsmuschelschwimmen, Langustinen, Rotbarbe, Magere und Schellfisch in Langustinenjus, gedünstetes Kohlgeschnetzeltes

Kalbsbries aus dem Herz mit Steinpilzen, Geflügeljus mit Macis

Oder

Mignon de B?uf und Kalb nach Rossini-Art

Käseplatte

Mille feuilles von Mangos und Ananas

Mignardises

