Apéritif vigneron bio, au domaine Clos Basté 6 chemin Duviau, 24 août 2023, Moncaup.

Moncaup,Pyrénées-Atlantiques

Visite du domaine, balade commentée dans les vignes, visite des chais et explication sur la viticulture bio par la famille Mur. Dégustation de Madiran bio et de vin de Pays de Bigorre, accompagnée de tapas locales. Jus de fruits locaux. Jeux en bois pour les petits et les grands..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 . EUR.

6 chemin Duviau Clos Basté

Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit of the estate, guided tour of the vineyards, visit of the cellars and explanation of organic viticulture by the Mur family. Tasting of organic Madiran and vin de Pays de Bigorre, accompanied by local tapas. Local fruit juice. Wooden games for children and adults.

Visita de la finca, recorrido guiado por los viñedos, visita de las bodegas y explicación de la viticultura ecológica por la familia Mur. Degustación de vino ecológico Madiran y vin de Pays de Bigorre, acompañada de tapas locales. Zumo de fruta local. Juegos de madera para grandes y pequeños.

Besuch des Weinguts, kommentierte Wanderung durch die Weinberge, Besichtigung der Weinkeller und Erklärung des Bio-Weinbaus durch die Familie Mur. Verkostung von Bio-Madiran und Vin de Pays de Bigorre, begleitet von lokalen Tapas. Saft aus lokalen Früchten. Holzspiele für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN