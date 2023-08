Journées Européennes du Patrimoine – Le Jardin Intérieur à ciel ouvert et l’EsTRade 6 chemin du Lavoir Athis-Val de Rouvre, 16 septembre 2023, Athis-Val de Rouvre.

Athis-Val de Rouvre,Orne

Ouvert au public depuis 2011, ce jardin contemporain de 3000m2 a été créé par les maîtres des lieux, Dominique et Benoît Delomez, tous deux artistes plasticiens ; il est géré dans le respect de l’environnement et de la biodiversité.

Samedi et dimanche : visite libre du jardin de 11 h à 19 h. Visite guidée à 15 h puis visite commentée de la galerie d’art l’EsTRade à 17h00 avec l’histoire du lieu..

2023-09-16

6 chemin du Lavoir Athis de l’Orne

Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie



Open to the public since 2011, this 3,000m2 contemporary garden was created by the owners, Dominique and Benoît Delomez, both visual artists, and is managed with respect for the environment and biodiversity.

Saturday and Sunday: self-guided tour of the garden from 11 am to 7 pm. Guided tour at 3 p.m., followed by a guided tour of the l’EsTRade art gallery at 5 p.m., with a history of the site.

Abierto al público desde 2011, este jardín contemporáneo de 3.000 m2 fue creado por sus propietarios, Dominique y Benoît Delomez, ambos artistas plásticos, y se gestiona respetando el medio ambiente y la biodiversidad.

Sábado y domingo: visita autoguiada del jardín de 11:00 a 19:00 horas. Visita guiada a las 15 h, seguida de una visita guiada a la galería de arte l’EsTRade a las 17 h, con una historia del lugar.

Dieser zeitgenössische, 3000 m2 große Garten ist seit 2011 für die Öffentlichkeit zugänglich und wurde von den Hausherren Dominique und Benoît Delomez, beides bildende Künstler, angelegt; er wird unter Berücksichtigung des Umweltschutzes und der Artenvielfalt verwaltet.

Samstag und Sonntag: Freie Besichtigung des Gartens von 11:00 bis 19:00 Uhr. Geführte Besichtigung um 15 Uhr und anschließend um 17 Uhr kommentierte Besichtigung der Kunstgalerie l’EsTRade mit der Geschichte des Ortes.

