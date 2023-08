VENDANGEUR D’UN JOUR : MON JARDIN DE VIGNE 6 Chemin des Vignerons Siran, 28 août 2023, Siran.

Siran,Hérault

Dans le cadre de l’opération « Vendanges d’un jour », le domaine Mon Jardin de Vigne vous invite à venir vous mettre dans la peau d’un vignerons indépendant et prendre part aux vendanges..

2023-08-28 fin : 2023-08-28 . EUR.

6 Chemin des Vignerons

Siran 34210 Hérault Occitanie



As part of the « Vendanges d’un jour » operation, the Mon Jardin de Vigne estate invites you to step into the shoes of an independent winegrower and take part in the harvest.

En el marco de la operación « Vendanges d’un jour », la finca Mon Jardin de Vigne le invita a ponerse en la piel de un viticultor independiente y participar en la vendimia.

Im Rahmen der Aktion « Vendanges d’un jour » (Weinlese für einen Tag) lädt Sie das Weingut Mon Jardin de Vigne dazu ein, in die Rolle eines unabhängigen Winzers zu schlüpfen und an der Weinlese teilzunehmen.

