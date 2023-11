Loto de l’ESB 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence, 18 novembre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

Nous vous attendons nombreux pour la grande édition 2023 du loto de l’ESB !

De très gros lots sont a remportés, accompagnés de l’ambiance unique de notre club !

Snack et buvette sur place !.

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . .

6 chemin des Fontaines Salle des fêtes

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We look forward to seeing you at the 2023 ESB Lotto!

Lots of great prizes to be won, along with the unique atmosphere of our club!

Snacks and refreshments on site!

¡Esperamos veros a todos en la ESB Lotto 2023!

Hay grandes premios en juego, además del ambiente único de nuestro club

¡Aperitivos y refrescos en el lugar!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der ESB-Lotterie 2023!

Es gibt große Preise zu gewinnen und die einzigartige Atmosphäre unseres Vereins zu genießen!

Snacks und Getränke vor Ort!

Mise à jour le 2023-11-03 par Valence Romans Tourisme