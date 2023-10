Braderie jouets et sports 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence, 12 novembre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

Vente de jouets et articles de sports.

Buvette et petite restauration sur place..

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 15:00:00. .

6 chemin des Fontaines Salle des fêtes

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sale of toys and sports equipment.

Refreshments and snacks on site.

Venta de juguetes y material deportivo.

Refrescos y aperitivos in situ.

Verkauf von Spielzeug und Sportartikeln.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-27 par Valence Romans Tourisme