Bourse aux vêtements automne-hiver 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence, 17 octobre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

Vente de vêtements hommes, femmes et enfants, linge de maison (avec dimensions), puériculture, accessoires, bijoux..

2023-10-17 09:00:00 fin : 2023-10-17 20:00:00. .

6 chemin des Fontaines Salle des fêtes

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sales of men’s, women’s and children’s clothing, household linen (with dimensions), childcare, accessories, jewelry.

Ropa de hombre, mujer y niño, ropa de hogar (con dimensiones), puericultura, accesorios, bisutería.

Verkauf von Herren-, Damen- und Kinderkleidung, Heimtextilien (mit Größenangaben), Kinderpflege, Accessoires, Schmuck.

Mise à jour le 2023-10-13 par Valence Romans Tourisme