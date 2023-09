Course à pied : La Beaumontoise 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence, 7 octobre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

Les parcours d’environ 8 & 16 km réalisent des boucles partant de de la salle des fêtes de Beaumont lès Valence et traversent Montéléger, le Parc de Lorient, Beauvallon et d’Etoile sur Rhône (pour le 16 km)..

2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 . .

6 chemin des Fontaines Sur le parvis de la salle des fêtes

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The 8 & 16 km routes feature loops starting from the Beaumont lès Valence village hall and passing through Montéléger, Parc de Lorient, Beauvallon and Etoile sur Rhône (for the 16 km).

Los recorridos de 8 y 16 km son bucles que parten del ayuntamiento de Beaumont lès Valence y pasan por Montéléger, Parc de Lorient, Beauvallon y Etoile sur Rhône (para el de 16 km).

Die 8 und 16 km langen Strecken führen in Schleifen von der Festhalle in Beaumont lès Valence durch Montéléger, den Parc de Lorient, Beauvallon und Etoile sur Rhône (für die 16 km).

Mise à jour le 2023-09-15 par Valence Romans Tourisme