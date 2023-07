Etsaut en Fêtes 6, Chemin de l’Église, Etsaut (64) Etsaut en Fêtes 6, Chemin de l’Église, Etsaut (64), 30 juillet 2023, . Etsaut en Fêtes Dimanche 30 juillet, 10h00 6, Chemin de l’Église, Etsaut (64) Gratuite Exposition des producteurs et artisans locaux Courses de montagne pour adultes et enfants Jeux pour enfants Tombola Animation musicale avec Zimboumbal trio Plus d’infos sur le site facebook Comité des Fêtes d’Etsaut source : événement Etsaut en Fêtes publié sur AgendaTrad 6, Chemin de l’Église, Etsaut (64) 6, Chemin de l’Église, 64490 Etsaut, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44020 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

