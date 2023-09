Fête de la science, au Château d’Abère 6 Chemin de l’Église Abère, 8 octobre 2023, Abère.

Abère,Pyrénées-Atlantiques

Découverte de la collection de cartes anciennes conservée dans les lieux. Le principe de la journée consiste en un atelier de manipulation, lecture et commentaire de cartes anciennes, d’échanges autour du rôle des Pyrénées dans l’élaboration des cartes. Pour les plus jeunes, possibilité de fabriquer une petite maquette de sa maison (apporter des photos) ou une petite carte en relief de sa commune..

2023-10-08

6 Chemin de l’Église Château Bordenave

Abère 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the collection of old maps on the premises. The principle of the day consists of a workshop where visitors can handle, read and comment on old maps, and discuss the role of the Pyrenees in mapmaking. Younger visitors can build a small model of their home (bring photos) or a small relief map of their commune.

Descubra la colección de mapas antiguos que se conserva en las instalaciones. El principio de la jornada consiste en un taller en el que los visitantes pueden manipular, leer y comentar mapas antiguos, y debatir sobre el papel de los Pirineos en la elaboración de mapas. Los visitantes más jóvenes podrán construir una pequeña maqueta de su propia casa (traer fotos) o un pequeño mapa en relieve de su propio municipio.

Entdeckung der Sammlung alter Karten, die in den Räumlichkeiten aufbewahrt werden. Das Prinzip des Tages besteht aus einem Workshop, in dem alte Karten bearbeitet, gelesen und kommentiert werden und ein Austausch über die Rolle der Pyrenäen bei der Erstellung von Karten stattfindet. Für jüngere Kinder besteht die Möglichkeit, ein kleines Modell ihres Hauses (Fotos mitbringen) oder eine kleine Reliefkarte ihrer Gemeinde anzufertigen.

