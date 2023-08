Journées européennes du patrimoine: La mineuse d’images 6 chemin de la Distillerie Monein, 17 septembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Explication et démonstration de la technique canadienne du laminage sur bois. Vente de création et visite de l’atelier..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 19:00:00. EUR.

6 chemin de la Distillerie La mineuse d’images

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Explanation and demonstration of the Canadian wood laminating technique. Sale of creations and tour of the workshop.

Explicación y demostración de la técnica canadiense de laminado de madera. Venta de creaciones y visita del taller.

Erklärung und Demonstration der kanadischen Technik des Holzlaminierens. Verkauf von Kreationen und Besuch der Werkstatt.

