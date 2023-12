Marché de Noël d’Etrechet 6 Chemin de la Croix Étrechet, 1 décembre 2023, Étrechet.

Étrechet,Indre

Rendez-vous au marché de Noël d’Etrechet pour finaliser vos cadeaux..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

6 Chemin de la Croix

Étrechet 36120 Indre Centre-Val de Loire



Visit the Etrechet Christmas market to finalize your gifts.

Diríjase al mercado navideño de Etrechet para dar los últimos toques a sus regalos.

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in Etrechet, um Ihre Geschenke fertigzustellen.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme