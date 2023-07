Truffe blanche party 6 chemin de Fortuneau Montélimar, 7 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Avec 3 copains on s’est dit c’est l’été, il faut profiter et « pourquoi pas ». Du coup on vous donne rendez-vous. Ceux qui souhaitent déguster l’omelette d’Hubert, les glaces Gemelli et un bon nougat de Montélimar seront comblés!.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . EUR.

6 chemin de Fortuneau

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



3 friends and I thought, it’s summer, let’s make the most of it and « why not ». So we’re giving you a rendez-vous. Those who want to try Hubert’s omelette, Gemelli ice creams and a good Montélimar nougat will be delighted!

3 amigos y yo pensamos, es verano, aprovechémoslo y « por qué no ». Así que allí nos veremos. Los que quieran probar la tortilla Hubert, los helados Gemelli y un buen turrón Montélimar ¡estarán encantados!

Mit drei Freunden haben wir uns gesagt, dass es Sommer ist und wir davon profitieren sollten. Also verabreden wir uns mit Ihnen. Diejenigen, die Huberts Omelette, Gemelli-Eis und einen guten Nougat aus Montélimar probieren möchten, werden begeistert sein!

