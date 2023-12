Atelier enfants : Modelage de l’argile 6 Carrérot Perget Roquefort, 27 décembre 2023, Roquefort.

Roquefort Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 10:30:00

fin : 2023-12-27 12:00:00

Vos enfants ont une âme d’artiste mais manquent un peu de pratique ? Avec cet atelier, ils apprendront à modeler l’argile pour faire de véritables oeuvres d’Art qui embelliront votre intérieur et ils développeront leur potentiel artistique !

Uniquement sur réservation..

Vos enfants ont une âme d’artiste mais manquent un peu de pratique ? Avec cet atelier, ils apprendront à modeler l’argile pour faire de véritables oeuvres d’Art qui embelliront votre intérieur et ils développeront leur potentiel artistique !

Uniquement sur réservation.

Vos enfants ont une âme d’artiste mais manquent un peu de pratique ? Avec cet atelier, ils apprendront à modeler l’argile pour faire de véritables oeuvres d’Art qui embelliront votre intérieur et ils développeront leur potentiel artistique !

Uniquement sur réservation.

EUR.

6 Carrérot Perget Studio Vlam

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Landes d’Armagnac