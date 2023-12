SARABANDE 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans, 23 février 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Début : 2024-02-23 20:30:00

Un spectacle Scènes complices, en coréalisation avec Les Quinconces et L’Espal, Scène nationale du Mans.

» Sarabande » est une rencontre au sommet entre une violoncelliste virtuose et un circassien hors normes. Trois des célèbres » Suites » pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach jouées par Noémi Boutin s’entrelacent aux tableaux vivants de Jörg Müller qui concilie la pure performance physique avec le théâtre, la danse et l’art contemporain. De quoi vous faire planer à quelques mètres au-dessus du sol, vous aussi, à l’issue de ce triptyque atypique.

Suite pour violoncelle n° 1 en sol majeur, Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n° 3 en do majeur, Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n° 5 en do mineur, Jean-Sébastien Bach

Tout public, conseillé à partir de 8 ans

6 Boulevard Winston Churchill Le Plongeoir

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



