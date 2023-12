FORT 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe FORT 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans, 17 février 2024, Le Mans. Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17 Dans le cadre de En février fais ce qu’il te plaît – Acte 4 du Plongeoir, Pôle national cirque, « FORT » est une pièce qui s’attaque à l’image du « fort », du masculin, de la virilité par un théâtre physique, visuel et rythmique..

Dans le cadre de En février fais ce qu’il te plaît – Acte 4 du Plongeoir, Pôle national cirque, « FORT » est une pièce qui s’attaque à l’image du « fort », du masculin, de la virilité par un théâtre physique, visuel et rythmique.

FORT – Compagnie La Meute La Meute s’attaque à l’image du « fort », du masculin, de la virilité, par un théâtre physique, visuel et rythmique où les guerriers et les princesses sont les héros d’un univers fantastique. Pour la compagnie La Meute, il est temps de dessiner autre chose qu’un monde « qui a un faible pour les forts ». Comment ? En faisant bouger les lignes dans un spectacle transdisciplinaire qui emprunte les armes du fort – armure médiévale, masque, muscles saillants, couteaux de lancer – pour mieux fissurer son image et qui instille les sentiments de doute et d’angoisse ainsi qu’une certaine dose de faiblesse… Ce qui semble impossible au regard des deux comédiens-acrobates qui se jettent dans l’arène comme des gladiateurs, transpirants, prêts à en découdre jusqu’à se faire la peau ! Tout public, conseillé à partir de 10 ans EUR.

6 Boulevard Winston Churchill La Cité du Cirque

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-27 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Code postal 72100 Lieu 6 Boulevard Winston Churchill Adresse 6 Boulevard Winston Churchill La Cité du Cirque Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Latitude 47.98623 Longitude 0.21193 latitude longitude 47.98623;0.21193

6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/