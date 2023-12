BAAL 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans, 11 février 2024, Le Mans.

Début : 2024-02-11 16:30:00

fin : 2024-02-11

Baal est une pièce de danse et d’acrobatie, portée par cinq hommes et un chœur de femmes. Ensemble, ces hommes et ces femmes appellent à la déconstruction du patriarcat, soutenus par des textes projetés et scandés, écrits par un collectif d’auteur(rice)s et d’adolescent(te)s. Baal met en lumière les aspirations et les espoirs de la chorégraphe et metteure en scène Florence Bernad. L’égalité femmes hommes est au cœur de toutes ses réflexions et interroge sa créativité engagée à l’écoute des enjeux sociétaux. Inspirée par la conclusion d’un article de Leïla Slimani dans Libération, suite au mouvement #MeToo, elle envisage Baal comme une manifestation de joie et de rage mêlées.

Avec la participation de choristes de la MJC Ronceray et d’élèves du Plongeoir

Tout public, conseillé à partir de 12 ans

6 Boulevard Winston Churchill Le Chapiteau

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



