BOÎTE NOIRE 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans, 8 février 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:30:00

fin : 2024-02-08

Dans le cadre de En février fais ce qu’il te plaît – Acte 4 du Plongeoir, Pôle national cirque, « Boîte Noire» est une expérience de cirque réflexif qui s’adresse à chacune et à chacun d’entre nous, de l’adolescence à l’âge adulte, femmes et hommes.

Boîte Noire – cie SCoM

Expérience de cirque réflexif, Boîte Noire s’adresse à chacune et à chacun d’entre nous, de l’adolescence à l’âge adulte, femmes et hommes. Les corps de femmes mis en scène interrogent les manières dont la sexualité, entendue au sens large (drague, séduction, érotisme, pornographie, pratiques sexuelles, orientations et inclinaisons hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles) et ses représentations s’articulent avec la domination masculine.

Inspiré de nombreux écrits, de recherches sociologiques, d’expériences personnelles et de témoignages, le spectacle se nourrit du réel pour raconter par le corps et la parole ce que ces histoires ont d’universel. Boîte Noire est une épopée contemporaine sur 2 000 ans d’inégalité.

Tout public, conseillé à partir de 14 ans

EUR.

6 Boulevard Winston Churchill Le Chapiteau

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



