RENDEZ-VOUS AVEC LA CIE SCRATCH 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans, 26 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:30:00

fin : 2024-01-26

Le Plongeoir, Pôle national cirque, accueille la cie Scratch en résidence de création du 22 au 27 janvier. Nous vous donnons rendez-vous le 26 janvier pour une rencontre privilégiée avec l’équipe artistique autour de la création Jogalli..

À l’issue d’une semaine de résidence de création d’écriture au Plongeoir, la compagnie Scratch vous ouvre les portes de son espace de création. La compagnie travaille à la création de Jogalli, un spectacle de jonglage interactif qui verra le jour en 2025.

Rendez-vous avec les artistes

Les artistes accueillis en résidence par Le Plongeoir, Pôle national Cirque, vous ouvrent les portes de leur quotidien et de leur travail de création. Venir à un rendez-vous, c’est entrer dans la fabrique du cirque contemporain et rencontrer des équipes artistiques qui travaillent sur leurs futurs spectacles. Chaque rendez-vous prend une forme propre aux artistes : cela peut être une discussion, une répétition, une visite de la scénographie… Soyez curieux et curieuses !

Infos sur leplongeoir-cirque.fr

Tout public

Gratuit, dans la limite des places disponibles

6 Boulevard Winston Churchill Le Plongeoir, Pôle National Cirque

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



