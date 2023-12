CONCOURS LE MANS SONORE : CÉRÉMONIE DES TROPHÉES 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe CONCOURS LE MANS SONORE : CÉRÉMONIE DES TROPHÉES 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans, 25 janvier 2024 17:00, Le Mans. Le Mans,Sarthe Cérémonie de remise des Trophées du concours Le Mans Sonore.

2024-01-25 fin : 2024-01-25 19:00:00. .

6 Boulevard Winston Churchill

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Award ceremony for the Le Mans Sonore competition Ceremonia de entrega de premios del concurso Le Mans Sonore Zeremonie zur Verleihung der Trophäen des Wettbewerbs Le Mans Sonore Mise à jour le 2023-12-05 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Code postal 72100 Lieu 6 Boulevard Winston Churchill Adresse 6 Boulevard Winston Churchill Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Latitude 47.98623 Longitude 0.21193 latitude longitude 47.98623;0.21193

