RENDEZ-VOUS AVEC LA CIE MAX ET MAURICE 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans, 19 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

Le Plongeoir, Pôle national Cirque, accueille la cie Max et Maurice en résidence de reprise du 8 au 20 janvier. Nous vous donnons rendez-vous le 19 janvier à 20h pour une rencontre privilégiée avec l’équipe artistique autour de la création Les Grands Fourneaux #2..

À l’issue de douze jours de résidence de reprise au Plongeoir, la compagnie Max et Maurice vous ouvre les portes de son espace de création. La compagnie travaille à la recréation du spectacles Les Grands Fourneaux pour fêter en beauté les 40 ans de la compagnie.

Les rendez-vous avec les artistes

Les artistes accueillis en résidence par Le Plongeoir, Pôle national Cirque, vous ouvrent les portes de leur quotidien et de leur travail de création. Venir à un rendez-vous, c’est entrer dans la fabrique du cirque contemporain et rencontrer des équipes artistiques qui travaillent sur leurs futurs spectacles. Chaque rendez-vous prend une forme propre aux artistes : cela peut être une discussion, une répétition, une visite de la scénographie… Soyez curieux et curieuses !

Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles

Tout public

Informations sur leplongeoir-cirque.fr

6 Boulevard Winston Churchill Le Chapiteau

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-19 par eSPRIT Pays de la Loire