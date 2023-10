FLASHMOB JONGLÉE 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans, 18 novembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Réveillez l’âme jongleuse qui est en vous pour cette nouvelle Nuit du Cirque 2023 ! Avec les artistes de La Nuit, les intervenantes et intervenants du Plongeoir, apprenez des mouvements jonglés pour composer une chorégraphie d’ensemble..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

6 Boulevard Winston Churchill

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Awaken your inner juggler for this new Nuit du Cirque 2023! With the artists of La Nuit and Le Plongeoir, learn juggling moves to create an ensemble choreography.

¡Despierte al malabarista que lleva dentro en esta nueva Nuit du Cirque 2023! Trabaja con los artistas de La Nuit y Le Plongeoir para aprender movimientos malabares y crear un conjunto coreografiado.

Wecken Sie die Jonglierseele in sich für die neue Zirkusnacht 2023! Lernen Sie mit den Artisten von La Nuit und den Referentinnen und Referenten von Le Plongeoir jonglierte Bewegungen, um eine Gesamtchoreografie zusammenzustellen.

Mise à jour le 2023-10-16 par eSPRIT Pays de la Loire