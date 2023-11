LA NUIT DU CIRQUE 2023 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans, 17 novembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

La 5e édition de La Nuit du Cirque aura lieu du 17 au 19 novembre 2023, organisé par Territoires de Cirque auquel participe le Plongeoir chaque année. Trois jours de programmation autour du cirque et du jonglage où l’on fait place aux rencontres et aux explorations nocturnes..

2023-11-17 fin : 2023-11-19 . .

6 Boulevard Winston Churchill Le Plongeoir – Cité du Cirque

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



The 5th edition of La Nuit du Cirque will take place from November 17 to 19, 2023, organized by Territoires de Cirque, in which Le Plongeoir participates every year. Three days of programming around circus and juggling, with plenty of room for encounters and nocturnal exploration.

Del 17 al 19 de noviembre de 2023 tendrá lugar la 5ª edición de La Nuit du Cirque, organizada por Territoires de Cirque, en la que Le Plongeoir participa cada año. Tres días de programación de circo y malabares, con mucho tiempo para encuentros y exploraciones nocturnas.

Die 5. Ausgabe von La Nuit du Cirque findet vom 17. bis 19. November 2023 statt und wird von Territoires de Cirque organisiert, an dem Le Plongeoir jedes Jahr teilnimmt. Drei Tage lang wird ein Programm rund um Zirkus und Jonglage geboten, in dem Raum für Begegnungen und nächtliche Erkundungen geschaffen wird.

