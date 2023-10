RENDEZ-VOUS AVEC LA CIE ATTENTION FRAGILE 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans, 10 novembre 2023, Le Mans.

Le Plongeoir – Cité du Cirque accueille la compagnie Attention fragile en résidence de création du 6 au 11 novembre 2023. Nous vous donnons rendez-vous le 10 novembre pour une rencontre privilégiée avec l’équipe artistique autour de la création RETENUE..

6 Boulevard Winston Churchill Le Plongeoir – Cité du Cirque

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Le Plongeoir ? Cité du Cirque welcomes the company Attention fragile for a creative residency from November 6 to 11, 2023. We invite you to join us on November 10 for a special meeting with the artistic team to discuss the creation RETENUE.

Le Plongeoir ? La Cité du Cirque acoge a la compañía Attention fragile para una residencia creativa del 6 al 11 de noviembre de 2023. Le esperamos el 10 de noviembre para una reunión especial con el equipo artístico para hablar de RETENUE.

Le Plongeoir ? Cité du Cirque empfängt die Compagnie Attention fragile vom 6. bis 11. November 2023 als kreativen Wohnsitz. Wir laden Sie am 10. November zu einem privilegierten Treffen mit dem künstlerischen Team rund um die Kreation RETENUE ein.

