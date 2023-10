LA CROÛTE D’ANNIVERSAIRE 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans, 10 novembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Le Plongeoir invite la cie Defracto à une aventure exceptionnelle qui va s’étendre en fil rouge sur toute la saison 2023-2024 : recréer son spectacle Croûte 10 fois. Une fois par mois, dans 10 lieux différents, pour 10 occasions. En novembre, c’est La Croûte d’anniversaire du Chapiteau, un an jour p.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

6 Boulevard Winston Churchill Le Plongeoir – La Cité du Cirque

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Le Plongeoir invites the Defracto company to an exceptional adventure that will run like a red thread throughout the 2023-2024 season: recreate its show Croûte 10 times. Once a month, in 10 different venues, for 10 different occasions. In November, it?s Chapiteau?s birthday Croûte, one year to the day

Le Plongeoir invita a Defracto a embarcarse en una aventura excepcional que recorrerá como un hilo rojo toda la temporada 2023-2024: recrear 10 veces su espectáculo Croûte. Una vez al mes, en 10 lugares diferentes, para 10 ocasiones distintas. En noviembre, Croûte cumple un año

Le Plongeoir lädt die Cie Defracto zu einem außergewöhnlichen Abenteuer ein, das sich wie ein roter Faden durch die gesamte Saison 2023-2024 ziehen wird: Sie soll ihr Stück Croûte 10 Mal neu inszenieren. Einmal im Monat, an 10 verschiedenen Orten, zu 10 verschiedenen Anlässen. Im November findet die Geburtstagskruste des Chapiteau, ein Jahr später, statt

