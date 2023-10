STAGE FAMILLE 2 – AUTOMNE 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe STAGE FAMILLE 2 – AUTOMNE 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans, 2 novembre 2023, Le Mans. Le Mans,Sarthe Un stage pour découvrir le cirque en famille durant 2 séances. Un moment complice à partager en s’amusant !.

2023-11-02 fin : 2023-11-03 12:00:00. EUR.

A 2-session family circus workshop. A fun way to share a bonding moment! Un taller de circo familiar de 2 sesiones. ¡Es una forma divertida de compartir un momento de unión! Ein Workshop, bei dem die ganze Familie in zwei Sitzungen den Zirkus entdecken kann. Ein gemeinsamer Moment, der Spaß macht!

