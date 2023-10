JEU DE PISTE 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans, 1 novembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Un jongleur étourdi a égaré les anneaux du logo du Plongeoir dans le chapiteau. À travers une série d’énigmes, partez en famille à la quête des anneaux et découvrez ce lieu de cirque unique. Inscriptions au 02 43 47 45 54..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . .

6 Boulevard Winston Churchill Le Plongeoir – Cité du Cirque

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



A dizzy juggler has misplaced Le Plongeoir’s logo rings in the big top. Through a series of riddles, take your family on a quest for the rings and discover this unique circus venue. To register, call 02 43 47 45 54.

Un malabarista mareado ha extraviado las anillas del logotipo de Plongeoir en la carpa principal. A través de una serie de acertijos, parta en familia en busca de las anillas y descubra este singular recinto circense. Para inscribirse, llame al 02 43 47 45 54.

Ein vergesslicher Jongleur hat die Ringe mit dem Logo von Le Plongeoir im Zirkuszelt verlegt. Machen Sie sich mit Ihrer Familie auf die Suche nach den Ringen und entdecken Sie diesen einzigartigen Ort des Zirkus. Anmeldung unter 02 43 47 45 54.

Mise à jour le 2023-10-17 par eSPRIT Pays de la Loire