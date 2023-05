STAGE CIRQUE 5-7 ANS VACANCES D’ÉTÉ 6 Boulevard Winston Churchill, 25 juillet 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Un stage d’initiation pour découvrir de manière ludique différentes techniques de cirque (acrobatie, jonglage, équilibre sur objet, trapèze…) et exprimer sa créativité. Mini présentation aux familles en fin de stage. De 5 à 7 ans, tout niveau..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-27 . EUR.

6 Boulevard Winston Churchill Cité du Cirque

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



An introductory workshop to discover different circus techniques (acrobatics, juggling, balancing on objects, trapeze?) and express your creativity. Mini presentation to families at the end of the workshop. From 5 to 7 years old, all levels.

Un curso de iniciación para descubrir diferentes técnicas de circo (acrobacias, malabares, equilibrios sobre objetos, trapecio, etc.) de forma lúdica y expresar su creatividad. Mini presentación a las familias al final del curso. De 5 a 7 años, todos los niveles.

Ein Einführungskurs, um auf spielerische Weise verschiedene Zirkustechniken (Akrobatik, Jonglieren, Balancieren auf Objekten, Trapez?) zu entdecken und die eigene Kreativität auszudrücken. Am Ende des Kurses findet eine Mini-Präsentation für die Familien statt. Von 5 bis 7 Jahren, alle Niveaus.

