STAGE CIRQUE TECHNIQUES ACROBATIQUES VACANCES D’ÉTÉ 6 Boulevard Winston Churchill, 11 juillet 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Un stage pour explorer toutes les disciplines acrobatiques, au sol et en propulsion (équilibre sur les mains, portés, acrobatie au sol, trampoline). à partir de 11 ans. Pré-requis : avoir une bonne condition physique..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-13 . EUR.

6 Boulevard Winston Churchill Cité du Cirque

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



A workshop to explore all acrobatic disciplines, on the ground and in propulsion (handstand, lifts, acrobatics on the ground, trampoline). From 11 years old. Prerequisite: good physical condition.

Un curso para explorar todas las disciplinas acrobáticas, en el suelo y en propulsión (parada de manos, elevaciones, acrobacia en el suelo, trampolín). A partir de 11 años. Requisito: buena condición física.

Ein Praktikum zur Erkundung aller akrobatischen Disziplinen, am Boden und mit Antrieb (Handstand, Hebefiguren, Bodenakrobatik, Trampolin). ab 11 Jahren. Voraussetzung: gute körperliche Verfassung.

Mise à jour le 2023-05-22 par eSPRIT Pays de la Loire