FESTIVAL LE MANS FAIT SON CIRQUE 6 boulevard Winston Churchill, 16 juin 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Découvrez 22 spectacles de cirque actuel du 16 au 25 juin 2023 pour la 22e édition du festival Le Mans fait son Cirque ! Rendez-vous au Plongeoir – Cité du Cirque et sous les chapiteaux de la Promenade Newton pour des moments artistiques et conviviaux inoubliables à vivre entre amis et en famille !.

6 boulevard Winston Churchill Promenade Newton

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Discover 22 current circus shows from June 16 to 25, 2023 for the 22nd edition of the Le Mans fait son Cirque festival! See you at the Plongeoir ? Cité du Cirque and under the big tops of the Promenade Newton for unforgettable artistic and convivial moments to live with friends and family!

¡Descubra 22 espectáculos de circo actuales del 16 al 25 de junio de 2023 para la 22ª edición del festival Le Mans fait son Cirque! Nos vemos en el Plongeoir ? Cité du Cirque y bajo las carpas del Promenade Newton para vivir momentos artísticos y de convivencia inolvidables entre amigos y en familia

Entdecken Sie 22 aktuelle Zirkusvorstellungen vom 16. bis 25. Juni 2023 bei der 22. Ausgabe des Festivals Le Mans fait son Cirque! Treffen Sie sich im Plongeoir ? Cité du Cirque und in den Zelten auf der Promenade Newton zu unvergesslichen künstlerischen und geselligen Momenten, die Sie mit Freunden und der Familie erleben können!

