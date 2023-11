Murmure d’écorces 6 Boulevard Jean Salducci Marseille 16e Arrondissement, 9 décembre 2023, Marseille 16e Arrondissement.

Marseille 16e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez le conte « Murmure d’écorces » par Sylvie Vieville à la Bibliothèque Saint André.. Enfants

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 . .

6 Boulevard Jean Salducci Bibliothèque Saint André

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the tale « Murmure d’écorces » by Sylvie Vieville at the Bibliothèque Saint André.

Vea el cuento « Murmure d’écorces » de Sylvie Vieville en la Bibliothèque Saint André.

Finden Sie das Märchen « Murmure d’écorces » von Sylvie Vieville in der Bibliothek Saint André.

Mise à jour le 2023-11-15 par Ville de Marseille