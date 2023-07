Tournoi de pétanque 6 Boulevard François Mitterrand Capbreton Catégories d’Évènement: Capbreton

Tournoi de pétanque 6 Boulevard François Mitterrand Capbreton, 17 août 2023, Capbreton.

Réservations : Etienne Van Hooland – 05 58 73 18 23.

2023-08-17 fin : 2023-08-17 23:00:00. EUR.

6 Boulevard François Mitterrand

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



PÉTANQUE TOURNAMENT

Reservations: Etienne Van Hooland – 05 58 73 18 23 TORNEO DE PETANCA

Reservas: Etienne Van Hooland – 05 58 73 18 23 BOULE-TURNIER

