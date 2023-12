Académie des Lettres 6, boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 12:00:00 . Conférence/Débat à 10 h avec Mona AZZAM, écrivaine et professeur de lettres, ambassadrice des Rencontres francophones. A « La Kave » du Kasino, Entrée libre, consommation obligatoire. .

6, boulevard du Général de Gaulle Kasino

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne

