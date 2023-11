Gargouilles et mascarons 6 boulevard des Arènes Nîmes, 25 novembre 2023, Nîmes.

Nîmes,Gard

Vous vous sentez observés ? Levez les yeux et cherchez les coupables ! De curieux visages occupent nos demeures, avec des noms tout aussi étranges !.

2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

6 boulevard des Arènes RDV à l’Office de Tourisme

Nîmes 30000 Gard Occitanie



Do you feel observed? Look up and look for the culprits! Strange faces occupy our homes, with equally strange names!

¿Te sientes vigilado? ¡Levanta la vista y busca a los culpables! Caras extrañas ocupan nuestros hogares, ¡con nombres igualmente extraños!

Fühlen Sie sich beobachtet? Schauen Sie auf und suchen Sie nach den Schuldigen! Kuriose Gesichter bewohnen unsere Häuser und haben ebenso seltsame Namen!

Mise à jour le 2023-10-25 par SPL Agate – Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes