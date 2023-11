Musée antique en plein air 6 boulevard des Arènes Nîmes, 18 novembre 2023, Nîmes.

Pendant des siècles les inscriptions, sculptures et fragments d’architecture antiques trouvés sur le territoire de Nîmes et ses alentours sont exposés un peu partout dans la ville..

For centuries, ancient inscriptions, sculptures and fragments of architecture found in and around Nîmes have been displayed throughout the city.

Durante siglos, las inscripciones, esculturas y fragmentos de arquitectura antigua encontrados en Nîmes y sus alrededores se han expuesto por toda la ciudad.

Jahrhundertelang wurden die antiken Inschriften, Skulpturen und Architekturfragmente, die in Nîmes und Umgebung gefunden wurden, überall in der Stadt ausgestellt.

